Muore improvvisamente nell'androne del palazzo in via Oberdan: indagini sulle cause

Un uomo è stato trovato morto ieri sera nell'androne di un palazzo di via Oberdan, a Latina, in pieno centro cittadino. L'uomo è stato ritrovato dal figlio riverso a terra vicino alle scale. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme alle pattuglie della squadra volante.

L'uomo, cittadino rumeno di 55 anni, potrebbe aver accusato un improvviso malore. Ma per chiarire le cause del decesso sarà necessario effettuare un'autopsia.