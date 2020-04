Neonata portata in ospedale con due costole rotte: indaga la squadra mobile

Indagini in corso da parte degli investigatori della squadra mobile di Latina su un inquietante episodio avvenuto a Latina: una bambina di appena quattro mesi portata all'ospedale Goretti con due costole rotte. Sull'indagine, aperta dalla Procura, c'è al momento il massimo riserbo. La piccola è stata portata al pronto soccorso dalla madre e i sanitari del nosocomio di Latina hanno riscontrato una frattura a una costola.

Da successivi accertamenti sono poi emersi anche segni di un'altra frattura a una costola più datata e ormai saldata. La mamma è arrivata in ospedale spiegando di non riuscire a calmare la bambina che piangeva sempre. Sembra che sul corpo siano stati trovati segni di contusioni. Le condizioni della neonata comunque non sono gravi, ma resta al momento ricoverata. Sul caso sono stati allertati anche i servizi sociali del comune in cui la bambina risiede con i suoi genitori. Le indagini sono appena iniziate e puntano a charire cosa sia accaduto all'interno della famiglia.