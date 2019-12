I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara, ufficializzata la nuova caserma all'ex Sani

"Una giornata di festa dedicata ai colleghi che non ci sono più e che sono deceduti in servizio". Così il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Latina Clara Modesto ha aperto questa mattina, 4 dicembre, il discorso pronunciato nella cattedrale San Marco in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara. Una festa che quest'anno, in provincia, i vigili del fuoco celebrano insieme al personale della Capitaneria di Porto, che ha la stessa patrona.

"Questo è il nostro lavoro - ha aggiunto il comandante Clara Modesto - lo dobbiamo fare con passione e dobbiamo accettare purtroppo anche che possono accadere degli incidenti. Ci rivolgiamo a Santa Barbara, affinché questo non accada". Un ringraziamento rivolto poi a tutti i sindaci che hanno voluto essere presenti e partecipare alla cerimonia e al presidente della Provincia, "con il quale - ha sottolineato ancora il comandante - è stata fatta un'impresa che sembrava impossibile: abbiamo trovato una nuova sede per il comando provinciale di Latina". La notizia è stata dunque ufficializzata proprio nell'abito delle celebrazioni del 4 dicembre.

"Noi l'anno prossimo - ha spiegato - firmeremo gli accordi che ormai sono presi. Il demanio acquisterà la sede che verrà data al comando e il comando si trasferirà in una sede più idonea, più grande e capace di accogliere mezzi nuovi. Per le nostre diverse applicazioni non riusciamo più a rimanere in piazzale Carturan, diventato ormai troppo piccolo". La sede individuata, come annunciato nei mesi scorsi, è quella dell'ex istituto per geometri Sani- Salvemini di viale Le Corbusier, ceduta al demanio per circa 3 milioni e mezzo di euro.