Lotta alla criminalità, Moscardelli: “In arrivo 35 nuovi agenti di polizia per la provincia di Latina”

Sono in arrivo 35 nuovi agenti di polizia per la provincia di Latina. A darne notizia il segretario del Partito Democratico Claudio Moscardelli a seguito di un incontro con il vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri e del capogruppo Pd in Commissione Antimafia Franco Mirabelli con i quali sono stati affrontati i problemi del nostro territorio sul fronte della presenza delle organizzazioni criminali con particolare attenzione per le strategie e i mezzi da mettere in campo per contrastarle. Inclusa l’istituzione di una sezione della Dda a Latina, come presidio nel basso Lazio rispetto all’aggressione della criminalità.

“La Questura di Latina – sottolinea Moscardelli - è costretta ad affrontare organizzazioni criminali temibili come i clan Ciarelli e Di Silvio, la ‘ndrangheta a Latina, la camorra nel sud pontino, ‘ndrangheta e camorra a Fondi e Terracina e diverse organizzazioni criminali ad Aprilia. I numeri della Questura di Latina per arresti sono superiori a quelli della provincia di Caserta, per questo ho riproposto il tema della classificazione della Questura così come ho segnalato l’esigenza dell’istituzione del commissariato di polizia ad Aprilia, seconda città della provincia e quarta del Lazio”.

Il segretario provinciale del Pd sottolinea inoltre la necessità di accendere nuovamente i riflettori della Commissione Antimafia su Latina e provincia e di far ripartire le inchieste su tanti lati oscuri della commistione tra politica e clan e dei condizionamenti politici ed elettorali nel capoluogo pontino e non solo. “È indispensabile istituire una sezione della Dda a Latina come presidio nel basso Lazio rispetto all’aggressione della criminalità – spiega – perché rifiuti, usura, racket e droga sono tra i principali affari delle organizzazioni criminali insieme alla penetrazione nel tessuto economico e professionale della nostra realtà insieme al riciclaggio di denaro sporco”.