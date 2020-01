Latina: un drone, due moto e una nuova unità mobile in dotazione alla polizia locale

Due nuovi motoveicoli da acquistare e un'unità mobile in noleggio per la rilevazione degli incidenti stradali. Le due determinazioni, firmate dal dirigente del servizio polizia municipale e trasporti Francesco Passaretti, sono state pubblicate questa mattina dal Comune di Latina. Nei giorni scorsi un'altra determina aveva disposto anche l'acquisto di un drone per potenziare i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai reati di natura edilizia, ambientale e ai problemi di sicurezza urbana. Il sistema tecnologica, attraverso controlli dall'alto, sarà in grao da remoto di eseguire verifiche di videosorveglianza anche in aree difficilmente accessibili via terra e potrà essere impiegato anche per i sinistri stradali.

Una delle due determine firmate dal dirigente Passaretti dispone invece l'acquisto di due motoveicoli di servizio Bmw per poter garantire interventi immediati in ogni parte del territorio soprattutto nella stagione estiva. Il parco mezzi del comando di Latina della polizia locale è dotato infatti di soli quattro motoveicoli, di cui due che hanno ormai 17 anni e non garantiscono più i dovuti standard di sicurezza. Dei due mezzi uno verrà acquistato in leasing per un totale di 23.317 euro (con un anticipo di 10mila), cifra comprensiva dei costi di leasing e di iva. La somma prevista per l'acquisto del secondo è invece pari a 21.990 euro. La somma attualmente impegnata è di 31.990 euro, destinata appunto all'acquisto di un motoveicolo e all'anticipo dell'altro in leasing.

L'altra determina della polizia locale dispone invece il noleggio di una nuova unità mobile per la rilevazione dei sinistri stradali considerato che il veicolo attualmente in uso non è più rispondente alle esigenze del comando perché ormai deteriorato. Il nuovo veicolo avrà una lunga serie di caratteristiche che lo renderanno funzionale alle attività degli agenti. Il noleggio a lungo termine del Fiat Ducato avrà durata di 60 mesi per un importo di 1.525 euro mensili.