Giuseppe De Falco è il nuovo Procuratore capo di Latina

La Procura di Latina ha un nuovo Procuratore capo: come preannunciato nei mesi scorsi si tratta di Giuseppe De Falco. Il via libera definitivo è arrivato dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura dopo che la quinta Commissione dell’organismo si era pronunciata all’unanimità sul suo nominativo. De Falco, 60 anni, è nato ad Ancona ma è romano d'adozione.

È entrato in magistratura nel 1985 e arriva dalla Procura di Frosinone, che ha diretto negli ultimi otto anni mentre in precedenza era stato sostituto procuratore a Roma oltre che ricoprire l’incarico di consulente della commissione parlamentare di inchiesta sul traffico dei rifiuti. Sostituisce Andrea De Gasperis andato in pensione a settembre dello scorso anno: da allora a dirigere via Ezio c’è stato il procuratore aggiunto Carlo La Speranza.