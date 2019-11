Offese sul web a Valerio Catoia: il giovane atleta paralimpico bersaglio degli odiatori

Valerio Catoia, il giovane atleta con la sindrome di down che due anni fa salvò una bambina in mare a Sabaudia, bersaglio degli haters sui social. Il ragazzo, premiato da diversi enti sportivi e diventato anche Alfiere della Repubblica grazie al suo gesto, è diventato oggetto di insulti e offese irripetibili riportate dagli appartenenti a un gruppo privato di Facebook. I familiari del ragazzo sono venuti a conoscenza della situazione quasi per caso solo alcuni mesi fa e hanno provato a contattare gli iscritti e gli amministratori del gruppo per chiedere spiegazioni e per far rimuovere quelle terribili offese.

In cambio, il padre di Valerio ha ricevuto però solo altri insulti e così è scattata una denuncia alla polizia postale. Il gruppo Facebook di "odiatori" al momento non è più attivo e spetterà alla magistratura ora indagare e rintracciare i responsabili. Ai famigliari del giovane atleta paralimpico e a quanti conoscono Valerio resta l'incredulità e lo sconforto, l'amarezza di dover fare i conti con un odio inspiegabile e vigliacco che si nasconde dietro la tastiera di un computer.