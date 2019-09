Droga e corruzione in carcere, i nomi dei 34 arrestati dell'operazione "Astice"

Sono 34 i soggetti destinatari di ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "Astice", condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina e dalla polizia penitenziaria di Latina. Due persone sono però attualmente ancora ricercate e ufficialmente irreperibili. Trenta sono finiti in carcere, altri quattro ai domiciliari.

Ecco i nomi degli arrestati. In carcere sono finiti:

Antonio Di Noia, 38enne di Latina

Massimiliano Del Vecchio, 35enne di Fondi

Gennaro Amato, 54enne di Afragola

Angelo Travali, 33enne di Latina

Salvatore Travali, 29enne di Latina.

I cinque erano in realtà già detenuti nel carcere di via Aspromonte e da qui cercavano di riorganizzarsi, impartendo ordini all'esterno e ottenendo favori dai poliziotti corrotti della penitenziaria.

I due poliziotti infedeli sono invece: Franco Zinni, 56enne di Roma, ispettore presso la Casa circondariale di Latina in pensione da qualche mese; Gianni Tramentozzi, 50enne di Terracina. Anche loro sono finiti in carcere per corruzione, per aver favorito alcuni esponenti di spicco della criminalità organizzata pontina concedendo loro favori in cambio di denaro e di droga.

Angelo Petrillone, 50enne di Sabaudia

Simone Petrillone, 25enne di Priverno

Riccardo Petrillone, 27enne di Latina

Nicoletta Torri, 44enne di Terracina

Martina Giacomelli, 23enne di Roma

Eduard Lala, 26enne albanese

Michael Consoli, 31enne di Sezze

Adriatik Deda, 41enne albanese

Edri Collaku, 28enne albanese

Giacchino Iazzetta, 31enne di Acerra (Napoli)

Antonio Sellacci, 54enne di Sonnino

Mauro Guerrieri, 42enne di Sonnino

Francesco Falcone, 48ene di Latina

Luca Pintus, 36enne di Sezze

Stefano Venditti, 26enne di Latina

Emauele Pagliaroli, 28enne di Terracina

Mario Braganti, 25enne di Fondi

Niko Tamburo, 28enne di Terracina

Marco Quattrociocchi, 36enne di Latina

Saverio Dei Giudici, 30 anni, Terracina

Ndricim Lalaj, 29 anni, Albania

Destinatari della misura in carcere anche Salvatore Di Girolamo e Angelo Di Girolamo, di 56 e 30 anni. Entrambi considerati legati al clan Di Lauro e inizialmente irreperibili, si sono consegnati in mattinata presso la caserma dei carabinieri.

AI domciliari:

Maria Spina, 61enne di Napoli

Rachele Sellacci, 31enne di Sezze

Andrea Lazzaro, 46enne di Latina

Eneida Skendo, 28enne albanese