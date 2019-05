Caporalato, il gip concede gli arresti domiciliari a Luigi Battisti e Daniela Cerroni

Hanno ottenuto gli arresti domiciliari Luigi Battisti e Daniela Cerroni, arrestati a gennaio scorso nell’ambito dell’operazione Commodo sul caporalato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa ha infatti accolto la richiesta degli avvocati Pasquale e Mauro Improta e disposto la scarcerazione dei due imputati modificando la misura cautelare in arresti domiciliari.

Per quanto riguarda invece Chiara Battisti a suo carico è stato disposto soltanto l’obbligo di firma. La Procura aveva espresso parere contrario ma il gip ha ritenuto ormai affievolito il pericolo di inquinamento delle prove essendo già stati ascoltati in sede di incidente probatorio i numerosi lavoratori stranieri coinvolti nell’attività di caporalato. La prossima udienza davanti al gup è fissata per il 7 giugno quando verrà depositata la perizia dell’ingegner Molinaro, perito incaricato di esaminare i dispositivi elettronici posti sotto sequestro.