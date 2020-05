Traffico di droga e detenzioni di esplosivi, l'operazione della polizia a Latina: sei arresti

Un'operazione anticrimine è in corso da parte della polizia, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura di Latina per traffico di droga e detenzione di materiale esplodente. Sei le ordinanze di custodia cautelare.

L'attività investigativa si è sviluppata tra i mesi di maggio e giugno dello scorso anno e ha permesso di ricostruire una fiorente attività di spaccio a Latina, facendo luce anche su una serie di atti intimidatori che, nell'ambito di un vero e proprio regolamento di conti, hanno determinato la distruzione di alcune auto in pieno centro cittadino.

Attualmente sono in corso perquisizioni da parte del personale della squadra mobile e del commissariato di Cisterna con il supporto della polizia scientifica, del reparto prevenzione crimine di Roma e del nucleo cinofili antidroga e antiesplosivo. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà in Questura.