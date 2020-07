Frode fiscale, le rivelazioni di uno dei clienti dello studio di consulenza

E’ stato uno degli imprenditori che avevano truffato l’erario a consentire alla Guardia di Finanza di Latina di ricostruire nel dettaglio i meccanismi utilizzati dallo studio di consulenza fiscale e commerciale protagonista dell’inchiesta “Home Banking” che ha portato all’arresto di tre persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio.

Secondo i militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, i protagonisti avevano messo in piedi una collaudata organizzazione criminale dedita alla “sistematica frode fiscale nonché alla commissione di svariati delitti contro la persona (violenza e minaccia), il patrimonio (rapina, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, trasferimento fraudolento dei valori, bancarotta fraudolenta) e reati di natura tributaria (emissioni di fatture per operazioni inesistenti, occultamento/distruzione di documenti contabili e indebite compensazioni tributarie. Il tutto con un arricchimento da parte del gruppo di circa un milione di euro.

Lo studio di consulenza, che in realtà non aveva neppure i requisiti richiesti, ha operato per conto di oltre 100 clienti che in questo modo sono riusciti in maniera illecita a compensare i propri debiti con l’erario ma uno degli imprenditori, probabilmente uno di quelli costretti a cedere beni di lusso, ad un certo punto, ha deciso di collaborare con gli investigatori e raccontare nei dettagli le modalità con le quali il gruppo di consulenti lavorava.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei prossimi giorni i tre arrestati – due in carcere e uno agli arresti domiciliari – saranno interrogati dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare.