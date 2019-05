Processo Olimpia, la difesa chiede il non luogo a procedere

Nuova udienza preliminare questa mattina per altri tre imputati nell’ambito dell’inchiesta Olimpia. Davanti al gup del Tribunale di Latina Giorgia Castriota sono comparsi l’ex dirigente del Comune di Latina Alfio Gentili, l’imprenditrice Sandra Capozzi e Luigi Paolelli: la difesa, rappresentata dagli avvocati Pierluigi Angeloni, Giuseppe Fevola e Angelo Farau, ha parlato per oltre due ore chiedendo una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei proprio assistiti perché il fatto non sussiste.

Poi il gup ha rinviato alla prossima udienza già programmata, quella del 2 luglio quando la parola passerà ai legali dell’ex sindaco Giovanni Di Giorgi e di Silvano Spagnoli, poi se ne riparlerà il 27 settembre con gli interventi della difesa degli imputati Pasquale Maietta, Paola Cavicchi e Claudio Petitti.

Sono 38 complessivamente gli indagati in questa indagine ma l'accusa, rappresentata dal pm Giuseppe Miliano, ha chiesto l’archiviazione per i 24 con posizioni minori e il rinvio a giudizio per gli altri.

L’inchiesta provocò un terremoto a Latina conl'arresto di quindici persone tra ex amministratori, professionisti, dirigenti, funzionari e imprenditori.