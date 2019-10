Operazione Petrus, il Tribunale del Riesame lascia tutti in carcere

Nuove conferme all’impianto accusatorio dell’inchiesta Petrus sulla corruzione all’interno del carcere di Latina dal Tribunale del Riesame di Roma che oggi ha sciolto la riserva sui ricorsi di alcuni altri indagati.

I giudici hanno confermato le ordinanze di custodia cautelare per Riccardo, Angelo e Simone Petrillone, Endri Collaku, Michael Consoli, Nicoletta Torri, Gioacchino Iazzetta, Angelo e Salvatore Di Girolamo, Marco Quattrociocchi. Per loro quindi viene nconfermata la custodia in carcere. I giudici hanno inoltre confermato gli arresti domiciliari per Martina e annullato invece l’ordinanza per Maria Spina, difesa dall’avvocato Stefano Perotti, che torna quindi in libertà.

Il Tribunale ha anche escluso l’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, che era stata contestata a Gioacchino Iazzetta e Salvatore Di Girolamo.