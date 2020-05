Ordine degli avvocati, Mignano nomina due nuovi sub commissari

Si amplia il Comitato di sub commissari dell'Ordine degli avvocati a supporto del lavoro del commissario straordinario Giacomo Mignano al quale è stata affidato il governo dell'organismo forense in attesa del pronunciamento del Tar e, a seconda di tale sentenza, dell'indizione di nuove elezioni per sceglier il nuovo Consiglio.

Mignano ha nominato altri due sub commissari: si tratta di Alfonso Falcone ed Elena Simeone del foro di Latina che vanno ad aggiungersi a Toni De Simone, Martina Iannetti, Giacomo La Viola e Francesco Roccato, nominati il 2 dicmebre dello scorso anno.

I due professionisti coadiuveranno il commissario straordinario nell'esercizio del prorpio mandato.