Parco Susetta Guerrini, l'assessore Ranieri: "Puntiamo sulla valorizzazione dell'area verde"

"Ho appreso con vero dispiacere della lettera scritta dalla famiglia della giornalista Susetta Guerrini con la richiesta di revocare l’intitolazione del Parco che è stato dedicato quasi due anni fa. Capisco lo stato d’animo di una famiglia nel vedere l’immagine di un proprio caro a terra, vandalizzata, in quello che dovrebbe essere un luogo che lo rappresenta, lo ricorda. I gesti vandalici ai beni comuni sono sempre gesti che si sopportano poco, quando poi avvengono toccando i nostri cari, risultano davvero dolorosi". Sono le parole dell'assessore al Decoro e Lavori Pubblici Emilio Ranieri, dopo la presa di posizione della figlia di Susetta Guerrini che, dopo ripetute segnalazioni relative al degrado e all'incuria, ha chiesto ufficialmente, con una lettera indirizzata al sindaco, la revoca dell'intitolazione. Lo stesso Ranieri, dopo le dure parole di Renata Tomasini Guerrini, ha annunciato che nei prossimi giorni si provvederà alla risistemazione dei cartelli caduti, una circostanza che l'assessore del Comune di Latina attribuisce a un atto vandalico.

"Già nella giornata odierna - spiega - abbiamo provveduto allo sfalcio dell’erba, come programmato dal Servizio Ambiente. Mi auguro che nei prossimi mesi saranno realizzate proprio al Parco Susetta Guerrini delle opere di valorizzazione. Su tutte, l’area fitness con attrezzature per lo sport all’aperto, che potrebbero ulteriormente facilitare l’utilizzo dell’area verde. Per migliorare ancora di più il decoro, stiamo realizzando anche un’area sgambamento cani. Crediamo fermamente, come amministrazione, che l’intitolazione di quel Parco abbia un significato profondo, dedicato ad una giornalista locale d’inchiesta, modello di deontologia professionale, molto impegnata nell’informazione sui temi dell’ambiente. Per questo chiedo alla famiglia di pensare insieme a forme ancora maggiori di valorizzazione e di cura, mantenendo il nome di Susetta Guerrin".