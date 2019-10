Aggressione a Borgo Bainsizza: tunisino pestato in strada da tre persone

Misteriosa aggressione ieri, 20 ottobre, a Latina. E' accaduto intorno alle 17 lungo Strada del Bosco, a Borgo Bainsizza. Vittima un cittadino tunisino, avvicinato e pestato da alcuni uomini che si trovavano a bordo di un'auto. Un passante ha notato la scena e ha visto l'uomo a terra ferito e sanguinante. Immediatamente ha quindi allertato i soccorsi.

L'ambulanza del 118 ha trasportato l'immigrato al pronto soccorso dell'ospedale Goretti in codice rosso, dove è stato sottoposto alle cure mediche del caso e dove si trova ancora in osservazione. Nella giornata di ieri non è stato possibile identificare la vittima, che era sprovvista di documenti. Le indagini sul violento pestaggio sono ora affidate alla polizia. Secondo la prima ricostruzione tre persone si sono avvicinate allo straniero e lo hanno aggredito, per poi risalire in auto e fuggire facendo perdere le tracce. Ma non è ancora chiaro quale sia il movente.