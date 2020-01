Operazione 'Petrus', prime due condanne: gli imputati patteggiano e ottengono i domiciliari

Prime due condanne per l'operazione 'Petrus' che insieme ad 'Astice' ha portato alla luce un sistema corruttivo che consentiva di far entrare nel carcere di Latina droga e altri beni di lusso con la complicità di alcuni agenti di polizia penitenziaria.

Questa mattina Ndricim Lalaj, 29 anni, e Eduart Lala, 26 anni, entrambi di nazionalità albanese, hanno scelto di patteggiare la pena in sede di udienza preliminare. I due, chiamati a rispondere di spaccio di droga, sono comparsi davanti al gup del Tribunale di Latina Mario La Rosa che, a conclusione della camera di consiglio, ha condannato entrambi: per Lala, assistito dall’avvocato Alessia Vita, preso atto del vincolo della continuazione con alto reato, è arrivata una condanna a due anni e otto mesi di carcere. Il 26enne che era ancora detenuto, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Per quanto riguarda Lalaj, condanna a quattro anni e mezzo di carcere: anche in questo caso la pena tiene conto della continuazione con altro reato e anche a lui sono stati concessi i domiciliari.