Piante di marijuana coltivate in giardino: sequestrati 25 chili. Un arresto a Latina

Otto piante di marijuana coltivate nel giardino di case, altre due già in fase di essiccazione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Sabaudia in un'abitazione del capoluogo pontino. La casa è stata perquisita e l'accertamento ha consentito di trovare e sequestrare oltre alle piante in giardino, alte ognuna circa due metri, altre foglie in fase di essiccazione insieme a due scatole contenenti cime di marijuana e altra attrezzatura nascosta in un deposito attiguo.

La droga rinvenuta nel corso del controllo ha un peso complessivo di 25 chili. In arresto, in flagranza del reato di detenzione e spaccio, è finito un uomo di 46 anni di Latina, finito ai domiciliari nella sua abitazione in attesa del rito per direttissima.