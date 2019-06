Gara di solidarietà in casa Plasmon: 120 giovani pediatri confezionano pasti per bambini in difficoltà

La Plasmon di Latina apre le porte del suo stabilimento a oltre 120 giovani pediatri chiamati a confezionare 36mila pasti da destinare ai bambini in difficoltà di tutto il mondo. Un impegno a sostegno di una corretta e sana alimentazione infantile. I giovani medici provenienti dalle 37 scuole di specializzazione d’Italia, hanno interagito con agronomi, ingegneri, ricercatori e tecnici che ogni giorno lavorano per garantire qualità e sicurezza dei prodotti alimentari destinati ai più piccoli.

“Qualità, sicurezza e trasparenza sono i valori fondanti di Plasmon che ha da tempo iniziato un percorso all’insegna della qualità alimentare. Plasmon è stata la prima azienda nel settore per l’alimentazione e l’infanzia a creare negli anni 80, con Oasi nella Crescita, un sistema di garanzia della propria filiera produttiva e più recentemente, grazie alla firma del protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ha rinnovato il proprio impegno a favore della filiera agroalimentare italiana ‘Made in Italy’ - spiega Luigi Cimmino Caserta, Medical Detailing Manager e Market Access, Public & Government Affairs di Plasmon, The Kraft Heinz Company – Siamo da sempre al fianco delle Istituzioni e dell’Accademia per dare il nostro contributo nella promozione dei più elevati standard per rispondere alle esigenze nutrizionali dei più piccoli.”

“L’alimentazione infantile è un tema centrale in tutto il mondo, con priorità e modalità di intervento che variano nelle diverse aree del mondo. Per questo, accanto alla concretezza delle azioni focalizzate sulle nostre priorità nazionali, affianchiamo a livello globale un’iniziativa che ci permette di contribuire ulteriormente in questo ambito: un programma di Corporate Social Responsibility che ha l’ambizioso obiettivo di donare entro il 2021 un miliardo di pasti nutrienti ai bambini in difficoltà di tutto il mondo. – afferma Andrea Budelli, vice presidente Research & Development and Global Infant Nutrition di The Kraft Heinz Company, l’azienda che ha in portafoglio il brand Plasmon.

Proprio nell’ottica di questo programma, gli oltre 120 giovani specializzandi in Pediatria, a margine della visita allo stabilimento di Latina, si sono messi in gioco in una gara di solidarietà assemblando con le loro mani 36.000 pasti. Queste confezioni di riso, soia, verdure liofilizzate e vitamine saranno affidate all’organizzazione no profit Rise Against Hunger, che le destinerà a scuole, orfanotrofi, ospedali e comunità locali per nutrire i bambini dei Paesi più in difficoltà nel mondo, incentivando la scolarizzazione e offrendo speranza di un futuro lontano dalla fame.

