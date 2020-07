Prefetto, il ringraziamento dell'assessore regionale Onorati per il lavoro sul territorio

Ancora saluti e ringraziamenti al Prefetto Maria Rosa Trio che lascia Latina per un nuovo incarico. "Voglio ringraziare il Prefetto Trio - sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura e ambiente Enrica Onorati - per il preziosissimo lavoro svolto sul nostro territorio, per la grande sensibilità e capacità di ascolto, di confronto, di collaborazione e di sinergia mostrata verso le istituzioni, le imprese e i nostri cittadini, in particolare verso i soggetti più svantaggiati ed esposti. In questi due anni, è stata un importantissimo punto di riferimento, di sostegno e di supporto per la gestione di criticità e tematiche delicatissime, dalle calamità che abbiamo dovuto affrontare al contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura su cui non ha mai risparmiato tempo, energia e azioni. Grazie - conclude l'assessore - per il suo profondo senso di giustizia e di spirito di servizio".

La Onorati fa inoltre le congratulazioni a Maurizio Falco, nominato nuovo Prefetto di Latina, e gli augura buon lavoro.

