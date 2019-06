Premio di poesia "Martina Natale": la proclamazione dei vincitori tra musica e letture

Si terrà sabato 29 giugno, alle 16, nella Sala Roma dell’Hotel Europa di Latina, la prima edizione del concorso nazionale di poesia “Premio Martina Natale”, il premio dedicato alla ragazza scomparsa un anno fa a soli 19 anni, pochi giorni prima che potesse sostenere il suo esame di maturità.

"L’associazione “Martina e la sua Luna Onlus” - spiega la famiglia - è il mezzo con cui l’amore per Martina viene trasformato e veicolato in aiuti verso i bambini che, come lei, lottano ogni giorno contro il cancro. Nella convinzione che l’energia positiva sia parte integrante di un percorso curativo, la onlus attraverso cene, feste, tesseramento e vendita di gadget, raccoglie fondi per realizzare i sogni nel cassetto di questi bambini. Una parte di questi proventi è invece dedicata al sostegno di spese più pratiche che le famiglie di questi bambini si trovano a dover sostenere".

Nel corso dell’evento, che sarà presentato dal giornalista televisivo Egidio Fia, verranno lette le poesie finaliste di entrambe le categorie in concorso (adulti e ragazzi fino a 19 anni). A svolgere egregiamente il compito saranno l’attore pontino Nino Bernardini e gli allievi della scuola di teatro frequentata da Martina che con lei hanno condiviso due anni di percorso: Eleonora Pasquariello, Gabriele Mariani, Luca Ceccherelli, Federica Grassucci, Martina Colella e Fabio Gianfreda. Le letture saranno intramezzate dagli interventi musicali di Stefania Cimino al violino, Ivana Capone al canto e Claudio Martelli al pianoforte.

Seguirà la proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione. Giuria d’eccellenza quella del “Premio Martina Natale”: Luciano Monti, docente Luiss Guido Carli di Roma (Presidente di Giuria), Claudia Ravizza, docente di materie letterarie e latino nei Licei, Pierluigi Valenza, docente “Sapienza” Università di Roma, Giovanni Gentile, poeta e scrittore e Roberto Casalino, cantautore (paroliere e compositore). Presidente del concorso è il Dott. Sebastiano Sebastiani. L’ingresso all'evento è libero. Per qualsiasi informazione sarà possibile chiamare al 371.1575681.