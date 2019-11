Acqua, abbassamento di pressione e possibili interruzioni a Latina centro, scalo e Sermoneta scalo

Nuovi problemi nel sistema idrico pontino. Per causa che non sono state specificate la società Acqualatina ha comunicato un abbassamento della pressione con possibile interruzione idrica ai piani alti a Latina centro, Latina scalo e Sermoneta scalo. Secondo le informazioni fornite dal gestore idrico la normalizzazione della situazione è prevista per le ore 18 di domani 16 novembre.