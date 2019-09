Prevenzione dei tumori della testa e del collo: visite gratuite al Goretti dal 16 al 20 settembre

Anche l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria Universitaria della Asl di Latina, diretta dal professor Andrea Gallo, partecipa alla campagna europea di sensibilizzazione sui tumori della testa e del collo, promossa dalla European Head and Neck Society, EHNS.

In Italia portavoce dell’iniziativa è Aiocc, Associazione Italiana di Oncologia Cervico Cefalica. A Latina la campagna si svolgerà da lunedì 16 settembre a venerdì 20. Presso il reparto di Otorinolaringoiatria, al quarto piano dell'ospedale Goretti, nell’ambulatorio chirurgico, sarà possibile effettuare visite gratuite per la prevenzione dei tumori della testa e del collo, senza impegnativa, dalle 10 alle 12.

Una campagna di sensibilizzazione che parte da alcuni dati epidemiologici: quelli che segnano un aumento, in particolare, dei tumori del cavo orale dell'orofaringe che colpiscono circa il 5% degli italiani e registrano 43mila casi ogni anni, tra cui le generazioni più giovani (40%). Tra le cause, innanzitutto una diagnosi tardiva. Per invertire il trend di incidenza è necessario far convergere le migliori energie sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sul trattamento multi-specialistico.

"Tra i principali fattori di rischio del tumore del cavo orale - spiega la Asl - si annoverano prima di tutto fumo e alcool, per l’80%; il restante 20% è costituito da scarsa igiene orale e da uno scarso controllo di protesi dentarie, spesso legati al ridotto ricorso alle cure per motivi economici, mentre l’infezione da Papillomavirus (HPV), quest’ultima trasmissibile sessualmente, è responsabile in gran parte del netto incremento dei tumori dell’orofaringe".