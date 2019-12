Dopo una breve tregua torna la pioggia: allerta meteo per lunedì 2 dicembre

Dopo una breve tregua nel week end, torna la pioggia domani, lunedì 2 dicembre, in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina. Il dipartimento di Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per avverse condizioni meteorologiche.

Il bollettino prevede che dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno inoltre accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.