Privacy e protezione dei dati personali, un convegno per avvocati e imprese

“Protezione dei dati personali: prevenzione, risarcimento e gestione del rischio residuo”. Questo il tema del convegno organizzato dal Centro europeo per la privacy, rivolto ad avvocati ed imprese, in programma per mercoledì 11 dicembre presso il Circolo cittadino di Latina.

Nel corso dell’incontro verranno affrontate le problematiche relative nuovi rischi connessi agli incidenti di sicurezza, identificando le azioni obbligatore in via preventiva e le azioni correttive, ma soprattutto le responsabilità, esaminando i casi più noti emersi dalla giurisprudenza del Garante come il Caso Unicredit e il Caso Rousseau in relazione alla normativa sulla protezione dei dati personali. Tra i relatori ci sono infatti i massimi esperti della materia oltre a funzionari dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, avvocati e ingegneri specialisti in sicurezza informatica e informatica forense.

L’introduzione sarà affidata all’avvocato Fabio Di Resta, presidente di EPCE – Data protection Officer (DPO) sanità e enti pubblici e docente presso l’università Tor Vergata. Seguiranno poi gli interventi di Claudio Cilli, docente di cyber crime; Gianfranco Gargiulo, esperto di informatica forense e sicurezza informatica; Antonio Di Pietro, esperto di sicurezza informatica e Gianluca Savino, avvocato funzionario del Garante per la protezione dei dati personali. I lavori prenderanno il via alle 15.