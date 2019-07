Procura, lunedì mattina il giuramento del nuovo Procuratore della Repubblica

Si insedierà ufficialmente lunedì mattina Giuseppe De Falco, il nuovo Procuratore della Repubblica di Latina. Il magistrato, 60 anni, arriva da Frosinone dove ricopriva lo stesso incarico.

Il via libera ufficiale alla sua nomina, dopo che la quinta Commissione del Csm si era pronunciata all’unanimità sul suo nome tra tutti quei dei concorrenti al posto per via Ezio, è arrivata il 7 giugno scorso dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura. De Falco è entrato in magistratura nel 1985 e negli ultimi otto anni ha diretto la Procura del capoluogo ciociaro mentre in precedenza era stato sostituto procuratore a Roma oltre che ricoprire l’incarico di consulente della commissione parlamentare di inchiesta sul traffico dei rifiuti.

La cerimonia della presa di possesso dell’incarico in programma per lunedì si terrà presso il Tribunale di Latina dove il magistrato presterà giuramento alla presenza del Procuratore Generale di Roma Giovanni Salvi e del Presidente della Corte di Appello di Roma Luciano Panzani.