A Latina arriva il carpooling: viaggi condivisi verso la stazione ferroviaria

Dal 20 maggio è attivo a Latina il servizio di carpooling BePooler, il viaggio condiviso in auto, programmato in via sperimentale sulla direttrice tra il centro cittadino e la stazione ferroviaria di Latina Scalo. La condivisione del mezzo privato da parte dei cittadini per percorrere la strada da e verso la stazione di Latina è una delle iniziative che rientrano nel progetto Moovida per la mobilità sostenibile a Latina, di cui il Comune è capofila ed ente coordinatore.

Il servizio sarà fruibile tramite iscrizione gratuita all’applicazione BePooler (www.bepooler.com) disponibile sia su GooglePlay che su AppStore. L’adesione all’iniziativa permetterà, se si viaggia almeno in due iscritti, di fruire gratuitamente e per l‘intera giornata degli stalli riservati al servizio, per ora 7, e messi a disposizione dal Comune in Piazzale Lelia Caetani, all’ingresso della stazione ferroviaria fino all’esaurimento dei posti. In corrispondenza degli stessi sono stati installati dei pannelli segnaletici elettronici per la visualizzazione delle targhe dei veicoli prenotati e autorizzati alla sosta gratuita. Gli automobilisti che fruiscono del sistema avranno inoltre la possibilità di ridurre i costi del viaggio, se condiviso, fino a quasi dimezzare la spesa. Bepooler, infatti, provvederà al rimborso, sotto forma di accredito di traffico telefonico, di almeno metà del costo chilometrico sostenuto dal conducente per il viaggio effettuato.