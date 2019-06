Pulizia dei canali, via libera dei Consorzi di bonifica al coinvolgimento delle aziende agricole

Via libera al coinvolgimento delle aziende agricole sul piano di pulizia dei canali. La proposta di Sonia Ricci (nella foto), commissario dei Consorzi di bonifica di Latina e Fondi, è stata formalizzata in un protocollo d’intesa già sottoscritto dai dirigenti provinciali di Cia, Coldiretti e Confagricoltura. “I Consorzi dell’Agro e del Sud Pontino operano su un territorio di oltre 200.000 ettari con una rete di canali che si estende per oltre 5.000 chilometri. Mi sembra naturale coinvolgere gli imprenditori agricoli nell’attività di manutenzione del reticolo idrografico, nel rispetto di quanto previsto dal DLSG 228/2001, considerato anche che saranno proprio loro, conclusa la stagione commissariale, ad amministrare direttamente i due Consorzi della nostra provincia”.

Agro Pontino e Sud Pontino hanno già pubblicato il bando per istituire l’albo delle imprese agricole consorziate a cui affidare, tramite la stipula di convenzioni e la previsione di un corrispettivo, lavori e attività di manutenzione del territorio, pulizia del reticolo idrografico, riduzione del rischio idraulico e salvaguardia del paesaggio.

“La proposta, condivisa dalle organizzazioni professionali, ci mette nelle condizioni di incrementare le attività di manutenzione del territorio e di pulizia dei canali, coinvolgendo i protagonisti del settore produttivo più direttamente interessato alla efficienza e puntualità dei servizi erogati dalle bonifiche di Latina e Fondi. Con l’ausilio degli imprenditori consorziati che risponderanno al bando potremo – spiega Ricci – predisporre un piano straordinario di interventi finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza idrogeologica a beneficio della intera collettività, salvaguardare più efficacemente le produzioni agricole, soprattutto quelle insediate nelle aree a più elevato rischio di allagamento e offrire alle imprese locali una opportunità aggiuntiva di reddito”. Il bando è consultabile sul sito internet dei due Consorzi di bonifica.