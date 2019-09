Da Ppi a Case della salute: arriva il documento programmatico della Asl

Sui Punti di primo intervento arriva ora l'ufficialità: la Asl di Latina ha infatti annunciato di aver provveduto alla pubblicazione sull'Albo della deliberazione relativa al Documento programmatico di sviluppo dell'offerta territoriale. Era il passaggio che si attendeva dopo la riunione del 5 settembre scorso in Regione e le rassicurazioni dell'assessore alla Sanità D'Amato che per i Ppi non ci sarebbe stata una chiusura ma un potenziamento e dopo la conferenza dei sindaci riunita il 9 settembre.

Con questo documento la Asl mette dunque in atto tutte le condizioni per "avviare un percorso di collaborazione che porterà, in accordo con la Regione, al programma di rafforzamento delle attività sul territorio attraverso la rete di Case della Salute", che sarà costituita dalle strutture nei comuni di Aprilia, Cori, Cisterna, Gaeta, Minturno, Priverno, Sabaudia e Sezze.

Alle Case della Salute sarà attribuita la funzione già svolta dai Punti di primo intervento con accesso diretto da parte dei cittadini nell’arco delle 24 ore per il trattamento delle urgenze minori che non richiedono la complessità organizzativa di un pronto soccorso ospedaliero. "Viene inoltre previsto - chiarisce l'Azienda sanitaria - il rafforzamento di risorse specialistiche e infermieristiche nelle Case della Salute per la presa in carico dei pazienti cronici già prevista dal Programma + Vita, ad oggi attivo presso alcune Ucp (Unità di Cure Primarie) con sede in diversi comuni della provincia, la cui estensione sull’intero territorio provinciale è prevista per il 2020. Nell’ambito del Documento Programmatico vengono altresì riassunti ed esplicitati tutti gli elementi alla base degli investimenti previsti, nonché il cronoprogramma dettagliato dei tempi di realizzazione e le strutture aziendali chiamate a darne attuazione operativa".