Riprende il 6 gennaio la raccolta di carta e cartone: individuato un impianto alternativo a Monte Compatri

Il servizio di raccolta e ritiro di carta e cartone nel capoluogo pontino riprenderà per l'Epifania, 6 gennaio. Il servizio è stato interrotto con una comunicazione di Abc a partire dal 4 gennaio. Ora la stessa azienda speciale che si occupa della raccolta rifiuti a Latina annuncia che tutto tornerà regolare dlla giornata di domani.

"Si tratta - precisa Abc - di un problema di carattere nazionale, non imputabile all'azienda Abc e al Comune di Latina. L'interruzione del servizio è infatti causata da un sistema ormai sautro: gli impianti sono pieni di carta e cartone perché Comieco non riesce a far ritirare la carta dalle cartiere". Comieco ha offerto la disponibiltà di un impianto alternativo a quelo di Del Prete Waste Recycling srl di Cisterna che ha bloccato la raccolta.

Si tratta di un impianto che si trova sulla Prenestina, nel comune di Monte Compatri, dove nelle scorse ore sono stati inviati i primi tre mezzi e dove Abc conferirà nuovamente. "Si tratta comunque - precisa ancora Abc - di una soluzione momentanea necessaria per affrontare l’emergenza: l’impianto dista circa un’ora e mezza da Latina, quindi non può essere la soluzione definitiva".