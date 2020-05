Era il mandante di una rapina: condanna definitiva e arresto per Costantino Di Silvio

Arrestato a dicembre del 2017 dalla squadra mobile per rapina. Costantino Di Silvio, 20enne appartenente alla nota famiglia rom del capoluogo e ritenuto giovane emergente della criminalità locale, deve ora scontare una condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di estorsione e rapina. E' considerato il mandante di un colpo messo a segno ai danni del distributore Tamoil di via Bruxelles. L'esecutore materiale era invece Alessandro Elias Lazzarini, che aveva contratto con Di Silvio un debito a causa di una partita di droga non pagata.

Da 100 euro la somma era lievitata a 400 e il giovane si era visto costretto a compiere rapine consegnando l'incasso. Gli investigatori della squadra mobile erano riusciti prima ad identificare Lazzarini grazie alle immagini della videosorveglianza e poi avevano ricostruito il quadro ed erano risaliti a Di Silvio analizzando i tabulati telefonici dell'utenza di Lazzarini, che mostravano chiaramente ripetuti contatti, anche in concomitanza con la rapina, avvenuti con l'esponente della famiglia rom.

A dicembre 2017 il 20enne era quindi finito in manette in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Latina. Ora la condanna definitiva.