Rapina la farmacia comunale con la mascherina di protezione: preso il malvivente

E' stato rintracciato e arrestato il rapinatore solitario che questa mattina è entrato nella farmacia comunale di viale Kennedy indossando la mascherina di protezione e portando via 50 euro di bottino. L'uomo ha finto di essere un cliente dei tanti, confondendosi dunque tra quanti erano entrati indossando le stesse mascherine bianche per proteggersi da eventuali contagi da coronavirus. Raggiunta però la cassa, ha estratto un coltello e minacciato il farmacista.

E' riuscito a frsi consegnare la somma di 50 euro e poi si è dato repentinamente alla fuga. Le volanti della Questura sono state prontamente avvertite dalla centrale operativa e hanno avviato un'immediata ricerca in tutta la zona riuscendo a individuarlo e fermarlo. Aveva ancora indosso la mascherina e in tasca il coltello. Si tratta di un 32enne, F.E., pregiudicato per reati specifici, cognato di un noto esponente di una famiglia malavitosa del luogo.