Ruba la merce dal negozio e strattona i commessi, un migrante tenta di bloccarlo

E' entrato nel supermercato Conad di via Fratelli Bandiera, ha rubato merce dagli scaffali ma è stato sorpreso. Il furto, poi diventato una rapina impropria, è avvenuto nella serata di ieri, 13 gennaio, a Latina. Quando è stato sorpreso dai commessi il ladro ha reagito in modo violento, strattonando e picchiando gli addetti per assicurarsi la fuga.

Una volta uscito dall'esercizio commerciale è stato bloccato da un giovane straniero che ogni giorno aiuta i clienti del negozio a portare le buste della spesa in cambio di qualche spicciolo. Il ragazzo ha cercato di fermarlo, tra i due è nata una colluttazione e anche lui è stato strattonato con violenza. L'uomo è poi fuggito in direzione della galleria Pennacchi facendo perdere le tracce. I dipendenti hanno poi dato l'allarme alla polizia che ha fatto scattare le ricerche in zona e ha acquisito una descrizione del ladro.