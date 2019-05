Rapina ai magazzini Maurys di Latina, dopo dieci anni arriva l’assoluzione definitiva

E’ arrivata a distanza di dieci anni dai fatti la sentenza per la rapina ai magazzini Maurys di Latina del 14 novembre 2009 quando due persone, armate e con il volto coperto, all’orario di chiusura avevano fatto irruzione nell’esercizio commerciale e costretto le cassiere a consegnare loro circa 3.400 euro in contanti.

Le indagini avevano portato all’arresto di due pregiudicati di Latina, Mauro Mengoni e Davide Artusa, riconosciuti come gli autori da alcuni testimoni.

Artusa venne condannato in via definitiva a due anni e sette mesi di reclusione per rapina aggravata i suoi legali, recuperata la documentazione processuale e verificato come effettivamente il quadro probatorio fosse assai carente, avevano presentato istanza per la revisione del processo a Perugia, dove il caso è stato riaperto e disposto un nuovo esame del Dna sul passamontagna caduto ai rapinatori durante la fuga e sequestrato all’epoca dei fatti dalla Polizia.

L’esame ha confermato che il Dna non apparteneva a Davide Artusa, elemento che ha ribaltato il verdetto: la Corte di Appello dopo una lunga camera di consiglio ha infatti emesso una sentenza di assoluzione.