Picchia e rapina i genitori per comprare la droga, in manette un 28enne di Latina

Ha aggredito, picchiato e rapinato i genitori per farsi dare i soldi necessari a comprare la droga: un 28enne di Latina è stato arrestato per rapina, lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

I fatti sono accaduti sabato in via Bruxelles dove una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile nel corso di un servizio per il controllo del territorio è intervenuta all’interno di un’abitazione dove era in corso una violenta lite. M.I., queste le iniziali del giovane, tossicodipendente, da mesi – secondo il racconto dei familiari – perseguitava i genitori costringendoli, anche con la violenza, a consegnarli denaro. Ieri la scena si era ripetuta e il ragazzo li aveva picchiati per l’ennesima volta portando via il portafoglio e due orologi per poi darsi alla fuga. A causa delle ferite il padre e la madre sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso del Goretti che li hanno medicati per alcune contusioni al viso giudicate guaribili in dieci giorni.

Il 28enne, che si era appena allontanato, è stato raggiunto e arrestato dai militari dell'Arma non lontano dall’abitazione: ora si trova in carcere con le accuse di rapina, lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.