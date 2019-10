Rapina alla sala slot del Piccarello: due malviventi in fuga con il bottino

Una rapina è stata messa a segno nella notte ai danni di una sala slot in zona Piccarello, a Latina. Due malviventi sono entrati in azione, con il volto coperto per non essere riconosciuti e sono poi fuggiti con un bottino che ammonta a circa 5mila euro. Nel corso dell'azione all'interno del locale i due hanno aggredito un addetto alla portineria del locale, per il quale è stato necessario l'intervento di un'ambulanza.

Una volta all'interno, armati di coltello e pistola, hanno poi minacciato una dipendente e hanno ripulito la cassa fuggendo poi a piedi con il denaro contante. Probabilmente, poco lontano li attendeva un complice con un'auto. Quando gli agenti della squadra volante hanno raggiunto la sala slot su via dei Monti Lepini, i rapinatori avevano già fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indagano ora gli investigatori della squadra mobile, che acquisiranno le immagini delle videocamere di sorveglianza per analizzarle.