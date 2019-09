Rapina nella notte alla sala slot del Nicolosi: caccia ai due banditi

Una rapina è stata messa a segno nella notte in via Marchiafava, nel quartiere Nicolosi, ai danni di una sala slot. Due uomini, a volto scoperto, sono entrati all'interno del locale fingendosi normali clienti. Poi si sono avvicinati al gestore e gli hanno intimato di consegnare il denaro e lo hanno picchiato colpendolo sul volto e lasciandolo ferito.

Poi hanno afferrato parte dell'incasso e sono fuggiti a quanto pare a piedi per le strade del quartiere popolare. Quando i banditi si sono allontanati è scattato l'allarme alla polizia. Sul posto alcune pattuglie della Volante insieme agli esperti della Scientifica che hanno effettuato un accurato sopralluogo alla ricerca di tracce dei responsabili. Il gestore del locale, rimasto ferito per l'aggressione dei rapinatori, è stato invece soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale per le cure del caso.

Ancora in fase di quantificazione il bottino. Sul caso stanno indagando gli investigatori della squadra mobile, che dovranno esaminare i filmati delle videocamere all'interno della sala slot per cercare di individuare gli autori del colpo che a quanto pare sarebbero stranieri.