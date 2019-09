Rapina alla tabaccheria di via Persicara: due banditi fuggono con il bottino

Una rapina è stata messa a segno nella tarda mattinata di oggi, 13 settembre, a Latina. Nel mirino è finita una tabaccheria che si trova in via Persicara. I banditi hanno agito in pieno giorno, poco prima dell'orario di chiusura. I due uomini sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale con il volto travisato e usando una pistola hanno intimato al titolare di consegnare l'incasso della mattinata.

Poi hanno lasciato il locale con il bottino e sono scappati. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe probabilmente di cittadini italiani. I due sono fuggiti a bordo di un'auto. Sull'episodio indaga la polizia.