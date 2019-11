Rapine in serie con il machete, il gip dice no al patteggiamento

Nessun patteggiamento per Pino De Paolis, 34 anni, e Emilio Monti di 33, chiamati a rispondere di due rapine messe a segno il 24 novembre dello scorso anno ai danni di altrettanti supermercati.

Gli imputati, accusati di rapina aggravata, sono comparsi questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Cario e i loro legali, gli avvocati Alessandro Farau e Alessandro Paletta, hanno proposto il patteggiamento della pena: tre anni per De Paolis e due anni e quattro mesi per Monti, proposta che il giudice ha rifiutato.

Entrambi erano stati arrestati a novembre 2018 a conclusione di un’attività investigativa della Squadra Mobile di Latina e dei carabinieri del comando stazione di Pontina, che li aveva individuati come gli autori del colpo messo a segno il 24 novembre 2018 ai danni del minimarket Gran Risparmio di Pontinia, della rapina al Conad di Borgo Sabotino e della rapina, compiuta appena due ore dopo, presso un discount di Pontina, dove avevano agito con il volto coperto e armati di un machete.

Dopo il no al patteggiamento i due saranno giudicati con il rito immediato dal secondo collegio penale nel processo che inizierà il 14 gennaio 2020.