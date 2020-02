Sanità, la Regione Lazio conferma il nuovo ospedale a Latina

“Nella nuova programmazione della Sanità laziale esposta oggi in consiglio regionale dall’assessore Alessio D’Amato è confermata la presenza del nuovo ospedale di Latina e dell’ospedale del Golfo". Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Enrico Forte che fa il punto della situazione alla luce delle dichiarazioni dell'assessore del Lazio dopo l'uscita dal commissariamento.

"Per quanto riguarda il capoluogo - aggiunge il consigliere pontino - ritengo importante per la comunità provinciale e per la sanità del Lazio avviare da subito un percorso che porti alla realizzazione di una struttura più moderna, adeguata alle mutate esigenze della popolazione, con la giusta localizzazione e i giusti spazi. Una conferma, quella di D’Amato, che arriva a ridosso dell’uscita dal commissariamento della sanità, bloccata per anni da un maxi debito recuperato con moltissimi sacrifici da parte dei cittadini e degli operatori. Nuove assunzioni e nuove risorse economiche potranno, negli anni, determinare un sensibile miglioramento della sanità pontina, che però dovrà essere giustamente presa in considerazione".

Il consigliere Forte sottolinea che nei prossimi anni occorrerà lavorare con le autorità sanitarie per "aumentare la quota procapite destinata ai cittadini". "Aumentare la quota capitaria - precisa - deve essere il prossimo obiettivo da raggiungere: più soldi stanziati per ogni cittadino pontino vuole dire migliorare le prestazioni e le cure che possono essere offerte in ambito pubblico. Per questo invito formalmente il presidente della conferenza dei sindaci di Latina a dare seguito a quanto già richiesto mesi fa, ovvero una convocazione dei primi cittadini della provincia affinchè si possa dare il via in maniera concreta e condivisa ad una interlocuzione con la Regione per aumentare le risorse economiche destinate alla provincia di Latina”.