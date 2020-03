Latina resiste al Coravirus, domenica all'aria aperta: passeggiate in centro e al mare

La domenica ai tempi del Coronavirus. A Latina ci si organizza come possibile. Se è sconsigliato frequentare locali troppo affollati ed è necessario osservare una distanza di sicurezza, meglio scegliere di stare all'aria aperta rispettando però tutte le nuove misure diramate dal Governo. Ecco allora che la città "resiste" e, pur nel rispetto delle prescrizioni, non rinuncia alle occasioni di socialità cercando di dimenitcare per un po' questa nuova condizione in cui versa l'intero Paese per la diffusione del Coronavirus.

Questa mattina, 8 marzo, complice anche una bella giornata che preannuncia la primavera, molti cittadini e tante famiglie con bambini hanno scelto di passeggiare all'aria aperta per le strade della ztl del centro cittadino, a piedi o in bicicletta. In molti hanno preferito un giro sul lungomare e in spiaggia oppure il Fogliano e i parchi pubblici all'aperto per i più piccoli. Non si rinuncia neanche alla colazione o al caffè al bar, meglio se al tavolo e non al bancone e meglio se all'esterno e rispettando appunto il metro di distanza dagli altri avventori. Insomma, all'apparenza una domenica come tante altre, eppure domani le scuole resteranno chiuse, il bollettino dei contagi in Italia continua a salire. e il Paese fa i conti con le nuove misure governative.

