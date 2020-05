Dà in escandescenze al dormitorio e minaccia tutti con un estintore: bloccato e denunciato

Era ospite del dormitorio comunale di viale XXIV maggio a Latina e ieri mattina, 4 maggio, ha dato improvvisamente in escandescenze. Per calmare un cittadino straniero è stato necessario l'intervento dei carabinieri del Nor- sezione radiomobile. L'uomo, in evidente stato di alterazione psico fisica, si era impossessato di un estintore della struttura e aveva minacciato i presenti tentando di ingerire il contenuto dell'estintore.

L'immediato intervento dei militari, sollecitato dagli operatori, ha consentito di bloccare il giovane straniero, che tuttavia si è opposto energicamente dimendosi con calci e pugni. Nel corso delle operazioni uno dei carabinieri ha riportato alcune lesioni. Alla fine è scattata una denuncia a suo carico.