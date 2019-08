Rifiuti, le disposizioni del Comune su conferimento del verde e della frazione organica

Considerate le difficoltà di conferimento presso gli impianti Sep di Pontinia e Acea Ambiente di Aprilia già evidenziate nella comunicazione del Presidente della Provincia dei giorni scorsi, il Comune di Latina chiede la collaborazione dei cittadini per evitare di aggravare la criticità. Il riferimento in particolare è al cosiddetto rifiuto “verde” (potature, ramaglie, foglie, sfalci, ecc.) il cui conferimento non è consentito nei cassonetti di colore marrone presenti nel centro urbano, che invece restano dedicati solo ed esclusivamente al conferimento della frazione organica-umido (avanzi e scarti di cucina). Si ricorda inoltre che nelle zone extra-urbane e nei borghi già serviti dalla raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” per il verde è opportuno usare sacchi trasparenti.

"La commistione tra verde e rifiuto organico-umido - spiega l'amministrazione - va assolutamente evitata perché determina grossi problemi nella fase di compostaggio. La criticità si esaspera sia nel caso in cui tali rifiuti vengano gettati indistintamente dentro i cassonetti di colore marrone nel centro urbano (Latina città, Latina Scalo e Latina Lido), sia nelle zone extra-urbane e nei borghi ove non sia individuabile il contenuto dei sacchetti da ritirare. Gli operatori dell’Azienda per i Beni Comuni sono autorizzati a non ritirare i rifiuti non conformi. Pertanto il mancato ritiro non sarà imputabile a un disservizio dell’Azienda stessa. Si consiglia, per chi ne ha la possibilità, di attivare il compostaggio domestico dei rifiuti biodegradabili anche al fine di ottenere l’apposito sconto della Tari. In alternativa, di consegnare il rifiuto verde presso i Centri di Raccolta di Via Bassianese (zona Borgo San Michele) e in Via Massaro (zona Latina Lido), oppure presso le Isole Ecologiche itineranti il cui calendario è consultabile sul sito di Abc".

In questi giorni Abc continua comunque a garantire il servizio attraverso i cosiddetti “conferimenti provvisori” presso due strutture private presenti sul territorio, le quali a sua volta stanno utilizzando impianti di conferimento extra-regionali con un aggravio di costi che alla lunga si prevedono insostenibili.

Queste dunque le direttive del Comune: