Impianti di compostaggio e stoccaggio rifiuti: il presidente della Provincia convoca i sindaci

La Regione Lazio chiede al territorio pontino di indicare siti idonei ad ospitare impianti per la frazione secca residua dei rifiuti urbani per chiudere il ciclo in ambito provinciale. Proprio su questo tema il presidente della Provincia Carlo Medici ha convocato un incontro chiedendo a tutti sindaci di partecipare. L'appuntamento è in programma domani, 23 gennaio, alle 15 presso la sede della Provincia in via Costa.

In una lettera indirizzata ai primi cittadini pontini il presidente ricorda che il Piano provinciale dei rifiuti cartografie di idoneità finalizzate alla localizzazione di siti di stoccaggio del secco residuo e di impianti di recupero dei rifiuti. Lo stesso piano prevede anche la realizzazione di due impianti di compostaggio a totale gestione pubblica, funzionali alle esigenze dei comuni della provincia.

Un argomento importante che impone dunque un confronto aperto ai sindaci per valutare collegialmente le attività da porre in essere e tutti gli eventuali aggiornamenti alla pianificazione già adottata.