Rissa con le spranghe al Nicolosi, la denuncia del comitato: "Ora basta, vogliamo controlli"

Aggressione con le spranghe al quartiere Nicolosi. La denuncia arriva attraverso la pagina Facebook del comitato Nicolosi. La scena è stata immortalata da alcuni residenti della zona. Nel video si vedono due stranieri che inseguono un terzo uomo. Uno di loro ha in mano una spranga, si sentono distintamente rumori di vetri rotti, si sente un violento litigio. A tutto questo assistono le famiglie che abitano in zona, che ripetutamente avevano segnalato alle forze dell'ordine e alle istituzioni una sitazione ormai insostenibile.

"Ancora scene di follia tra le vie del nostro quartiere da parte di stranieri che se le danno di santa ragione - scrive il comitato su Facebook - Come si è chiuso il 2019 così si è iniziato il 2020. Noi non ce la facciamo più, temiamo che la situaziine stia sfuggendo di mano alle autorità competenti chiediamo nuovamente un controllo a tappeto di tutti i negozi gestiti da stranieri di via Corridoni e, se necessario, la loro chiusura. Basta, basta, basta".