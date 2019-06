Servizio straordinario dei carabinieri: controlli a Latina, Sezze, Pontinia e Sabaudia

Raffica di controlli da parte dei carabinieri nei territori di Latina, Sezze, Pontinia e Sabaudia. Il servizio straordinario, nelle giornate tra il 6 e 10 giugno, ha visto impegnati i militari delle locali Stazioni coadiuvati dalla Squadra Operativa di Supporto dell’8° Reggimento Lazio ed è stato volto a rafforzare la vigilanza nel centro cittadino, nei luoghi di aggregazione e località di villeggiatura.

Nel corso del servizio è stato denunciato un 46enne di Pontinia per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso con 1.3 grammi di cocaina. Segnalati all’Autorità Amministrativa un 19enne di Sabaudia ed un 46enne di Latina, trovati in possesso di 1 grammo di marijuana il primo e di 5 semi di canapa indiana e 1 grammo di hashish il secondo

Durante l’attività di controllo alla circolazione stradale sono stati fermati 85 mezzi ed identificate 120 persone; 16 sono state le contravvenzioni elevate, 12 le perquisizioni personali eseguite e 6 quelle domiciliari.

I controlli a Latina

Nel corso di un servizio dei carabinieri della Sezione radiomobile di Latina, poi sono state denunciate altre 6 persone: un 52enne del capoluogo per violazione obblighi inerenti veicoli sottoposti a sequestro, un 49enne di Nettuno per guida in stato di ebbrezza alcolica e stupefacenti ed un uomo di 56 anni di San Felice Circeo per guida in stato di ebbrezza alcolica; poi ancora un giovane di 23 anni per porto abusivo di arma bianca, un 28enne sempre del capoluogo per uso di sigillo contraffatto, uso di atto falso, ricettazione, guida senza patente e un 40enne per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Infine, durante i servizi in strada sono stati controllati 75 mezzi, fermate ed identificate 96 persone. Elevate 9 contravvenzioni, sequestrate 6 patenti e ritirate 4 carte di circolazione; in totale decurtati 75 punti sulle patenti di guida.