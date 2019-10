"Lavorare per vivere": sagome bianche in piazza del Popolo per ricordare le vittime sul lavoro

Oltre 90 sagome bianche sono comparse questa mattina, 27 ottobre, in Piazza del Popolo. Tante quante sono le persone che hanno perso la vita sul lavoro nel Lazio nel 2018. E' l'iniziativa "Lavorare per vivere" promossa dall'Ugl a Latina con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma delle morti bianche, che hanno colpito anche la provincia pontina. Una strage silenziosa su cui il sindacato vuole puntare l'attenzione, chiedendo, anche per mezzo di iniziative come questa, che la sicurezza sul lavoro diventi una priorità per le istituzioni del Paese.

In Piazza del Popolo presenti questa mattina tutti i dirigenti della Lega, compreso l'europarlamentare pontino Matteo Adinolfi, il deputato Claudio Durigon e il segretario regionale dell'Ugl del Lazio Armando Valiani.

