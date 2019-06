Giovane migrante salva due bambini in mare: Omar premiato dal sindaco di Latina

Il sindaco di Latina Damiano Coletta e l'assessore al Wefare Patrizia Ciccarelli hanno incontrato Omar Amin, il migrante egiziano di 23 anni che domenica scorsa è stato protagonista del salvataggio di due bambini che rischiavano di annegare in mare nei pressi di Rio Martino.

In occasione del torneo di calcetto organizzato nell'ambito delle iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato, il primo cittadino e l'assessore hanno voluto premiare il giovane Omar, richiedente asilo ospitato in un centro di accoglienza della cooperatva Astrolabio, in segno di ringraziamento a nome di tutta la città "per il gesto eroico che ha dimostrato un coraggio straordinario".