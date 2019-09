Fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti: arrivano i primi verbali. Multe per 300 euro

A Latina arrivano i primi verbali emessi dagli ispettori ambientali di Abc grazie all'ausilio delle fototrappole per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Le fototrappole hanno immortalato i primi casi, in particolare al lido di Latina e a Borgo Sabotino. Le immagini sono state visionate e analizzate e per i responsabili è scattata una sanzione pari a 300 euro, come previsto dal regolamento di polizia urbana.

I dispositivi continueranno ad operare anche in altre zone della città e dei borghi per intercettare e sanzionare tutti i comportamenti illeciti connessi al conferimento dei rifiuti. Abc ricorda che sono operativi e a disposizione dei cittadini i centri raccolta di via Bassianese e via Massaro, oltre alle isole ecologiche itineranti. Il calendario è consultabile sul sito internet di Abc.