Tre cuccioli gettati in un cassonetto trovati e salvati dai carabinieri

Sono stati salvati da morte sicura tre cuccioli meticci abbandonati all'interno di un cassonetto in via dell'Industria, a Latina Scalo. A metterli in salvo sono stati i carabinieri della stazione di Latina Scalo, diretti dal luogotenente Amedeo Mauro.

I militari hanno sentito i guaiti provenire dal cassonetto e hanno prelevato i cuccioli lasciati in una scatola. Appena in tempo, poco prima che passasse il camion della nettezza urbana per svuotare il cassonetto. I meticci sono stati ora portati presso la clinica veterinaria di Sermoneta. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza che saranno ora oggetto di un'accurata analisi. Non è escluso dunque che nei prossimi giorni venga identificato il responsabile del terribile gesto.